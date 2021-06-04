Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Дамира Динниулова

Руководство Республики Татарстан выразило соболезнования в связи со смертью заслуженного сотрудника органов внутренних дел Республики Татарстан, генерал-майора внутренней службы, председателя Правления Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) РТ Дамира Динниулова.

Дамир Динниулов родился 23 декабря 1962 года в Казани. В 1984 году он окончил Ивановское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел СССР, в 1991 году — Высшую инженерную пожарно-техническую школу Министерства внутренних дел СССР, в 2015 году — Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Трудовую деятельность Дамир Динниулов начал в 1984 году в Управлении пожарной охраны Министерства внутренних дел ТАССР начальником караула специализированной военной пожарной части № 7. Более 14 лет служил на различных должностях государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел РТ и в 1999 году возглавил Управление государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел РТ.

В 2002 году он был назначен заместителем министра внутренних дел РТ — начальником тыла Министерства внутренних дел РТ. На данном ответственном посту Дамир Динниулов внес значительный личный вклад в обеспечение эффективной деятельности министерства внутренних дел, укрепление его материально-технической базы, строительство и капитальный ремонт зданий министерства и его территориальных органов, в улучшение жилищных условий сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.

В 2018 году Дамир Динниулов стал председателем Правления Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», где продолжил свою активную деятельность, проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке граждан к военной службе по военно-учетным специальностям. Большое внимание им также уделялось техническому оснащению Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России и увеличению его авиационного парка.

На всех должностях, где работал Дамир Динниулов, он заслуженно пользовался уважением. Деловые и человеческие качествам, высокое чувство ответственности за порученное дело, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание.

Трудовые заслуги Дамира Динниулова отмечены высокими государственными наградами. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

«Светлая память о Дамире Равильевиче Динниулове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государстваенный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель министра внутренних дел РТ Рафаиль Гильманов, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, мэр Казани Ильсур Метшин, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, военный комиссар РТ Сергей Погодин, советник министра внутренних дел по РТ Венер Салимов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что прощание с Дамиром Динниуловым пройдет 5 июня в Культурном центре имени А. С. Пушкина по адресу: ул. К. Маркса, д. 26.