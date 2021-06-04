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Ру Тат
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4 июня 2021  16:17

Объявлено место и время прощания с главой ДОСААФ РТ Дамиром Динниуловым

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Прощание с председателем правления татарстанского ДОСААФ генерал-майором внутренней службы Дамиром Динниуловым состоится завтра, 5 июня, в Культурном центре имени А. С. Пушкина (бывшем ДК имени Менжинского) по адресу: ул. К. Маркса, д. 26. 

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, гражданская панихида начнется в 8.30, траурный митинг — в 10.00. Похоронят Дамира Динниулова на Арском кладбище Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководитель татарстанского ДОСААФ скончался сегодня утром на 59-м году жизни.

#гражданская панихида #дамир динниулов
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