Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Анатолия Луппова

Руководство Татарстана выразило соболезнования по случаю ухода из жизни композитора, заслуженного артиста республики Анатолия Луппова. Культурный деятель скончался 8 августа на 94-м году.

Анатолия Луппова всегда отличали высокий профессионализм, большая ответственность, бесконечная преданность своему делу и творческая активность, говорится в тексте соболезнования, под которым поставили подписи Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие.

За годы работы в Казанской государственной консерватории Луппов воспитал огромное количество учеников, многие из которых стали ведущими композиторами России, видными деятелями культуры, руководителями творческих союзов. Высокое профмастерство композитора было отмечено многочисленными наградами, в числе которых почетные звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» и многие другие.

«Светлая память о талантливом композиторе, пианисте, педагоге навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в соболезновании.

Напомним, Анатолий Луппов ушел из жизни 8 августа. Он писал музыку в разных жанрах – сценических, симфонических и вокально-симфонических, камерно-инструментальных. Кроме того, он является автором ряда опер, балетов, симфоний, увертюр, концертов для различных инструментов, кантат, вокальных произведений, музыки к спектаклям, песен. Узнать подробнее о жизненном пути выдающегося культурного деятеля можно в материале «Татар-информа».