«Его ученики становились основателями композиторских школ»: скончался Анатолий Луппов

Композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РТ, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Анатолий Луппов ушел сегодня из жизни. Кто он, «истинный музыкант», и кому завещал свою должность – в материале «Татар-информа».

Композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РТ, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Анатолий Луппов ушел сегодня из жизни Фото: idel-tat.ru

«Фуат Мансуров говорил, что среди всех партитур всегда отличит партитуру Луппова»

В своем творчестве Луппов часто использовал подлинные марийские мелодии. Он был тем, кто создал первый марийский балет «Лесная легенда», который до сих пор входит в репертуар Марийского театра оперы и балета.

Заведующий кафедры теории музыки, музыковед член Союз композиторов Республики Татарстан Александр Маклыгин уверен: назвать Анатолия Луппова лишь марийским композитором – значит умалить его вклад в музыкальную культуру и его педагогическую деятельность. Если говорить о художественно-национальном портрете Луппова, то это композитор Средневолжского многонационального региона, а по своему композиторскому амплуа он близок к творчеству Александра Ключарева.

«Оказавшись в Казанской консерватории у руля кафедры композиции, в его попечении оказались представители разных национальностей – удмурты, чуваши, марийцы, русские, татары и многие другие. И это подвигло его не только с пониманием относиться к каждой из национальностей, но и писать разнообразную музыку», – поделился Маклыгин.

Не зря вышла целая серия книг «Луппов и татарская музыка», «Луппов и русская музыка», «Луппов и марийская музыка».

Говоря о музыкальном даровании, Александр Маклыгин назвал Анатолия Луппова истинным музыкантом.

«Наверное, вам покажется это странным, как же композитора еще назвать, кроме как музыкантом? Но дело в том, что в современной композиции много комбинаторики, подчас звуковой алхимии. И зачастую это трактуется как профессионализм. Луппов же был другого склада. Самое авангардное сочинение он воспринимал музыкантским ухом – обращал внимание в первую очередь не на идею сочинения, а на то, как оно звучит и воспринимается. Фуат Мансуров говорил, что среди всех партитур всегда отличит партитуру Луппова», – отметил Маклыгин.

Под началом Луппова, Рашид Калимуллин стал лауреатом международных конкурсов Фото: idel-tat.ru

«До этого ни один педагог в республике не мог похвастаться такими достижениями учеников»

Анатолий Луппов писал музыку в разных жанрах – сценических, симфонических и вокально-симфонических, камерно-инструментальных. Кроме того, он является автором ряда опер, балетов, симфоний, увертюр…

«Луппов – динамичная личность и яркий композитор. У него учились молодые композиторы из регионов Поволжья и Приуралья. И многие, окончив консерваторию, возвращались домой и возглавляли творческие союзы или успешно преподавали и преподают по сей день. Я и сам учился у него в аспирантуре. Надо сказать, даже еще раньше я часто первым показывал ему свои сочинения», – признается председатель союзов композиторов РТ и РФ, композитор Рашид Калимуллин.

Под началом Луппова, Рашид Калимуллин стал лауреатом международных конкурсов, в том числе, в Германии. «До этого ни один педагог в республике не мог похвастаться такими достижениями учеников. Премии таких конкурсов брали лишь выдающиеся композиторы с мировым именем», – заметил он.

Александр Маклыгин уверен: назвать Луппова лишь марийским композитором – значит умалить его вклад в музыкальную культуру Фото: © «Татар-информ»

«Анатолий Луппов давал импульсы для зарождения национальных профессиональных школ»

По воспоминаниям Александра Маклыгина, Анатолий Луппов всегда бережно относился к идентичности каждого своего ученика. Но особенно теплые отношения у него сложились с его учеником – композитором, заслуженным деятелем искусств РТ и с нынешним заведующим кафедрой композиции казанской консерватории Эльмиром Низамовым.

«Луппов всегда очень трогательно к нему относился. И даже когда я стал заведующим кафедрой, говорил мне: “Мне осталось недолго. Но я вижу человека, который меня заменит”. И речь шла именно о Эльмире Низамове. В нем он видел продолжателя тех педагогических традиций, которые были им заложены», – рассказал он.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» такое откровение Александра Маклыгина для самого Низамова стало неожиданностью.

Однако заметил, что многие его ученики, вернувшись на свою родину, в своих республиках становились основателями композиторских школ. Именно Анатолий Луппов давал своего рода импульсы для зарождения тувинской, удмуртской, чувашской и другой национальной профессиональной музыки.

«На 90-летие мы подарили ему древо учеников. И когда мы его готовили, то были обескуражены их количеством – более 60! Цифра невероятная, учитывая, что композиторы – все же “штучный товар”», – поделился он.

Особенно теплые отношения у Анатолия Луппова сложились с Эльмиром Низамовым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По воспоминанию Эльмира Низамова, Анатолий Луппов был невероятно жизнерадостным и улыбчивым человеком даже будучи в преклонных летах. На извечный вопрос «В чем секрет долголетия» отвечал просто: «Нужно быть оптимистом и ни на кого не держать зла».

«Он избегал конфликтов и был истинным интеллигентом. Помнится, на первом курсе я опоздал на урок. Картинка стоит перед глазами до сих пор: я вбегаю в консерваторию, несусь к лестнице. Анатолий Борисович спускался ко мне навстречу. Завидев меня, он приподнял шляпу в приветственном жесте и молча вышел из здания. Больше на его занятия я не опаздывал», – с улыбкой рассказал Низамов.

Анатолий Луппов скончался на 94-м году жизни. Подробности о месте и времени прощания станет известно позднее.

Фото на анонсе: persons-info.com