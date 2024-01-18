Руководство Татарстана выразило соболезнования по случаю смерти Юрия Демидова

Фото: пресс-служба администрации Высокогорского района РТ

Руководство Татарстана выразило соболезнования по случаю смерти бывшего министра местной промышленности Татарской АССР Юрия Демидова.

Экс-чиновник скончался накануне, 17 января, на 86-м году жизни, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

В некрологе отмечается, что Юрий Иванович Демидов родился в многодетной семье 27 октября 1938 года в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарской АССР.

Трудовую деятельность Демидов начал в 1956 году заведующим клубом в родном селе. После службы в рядах Советской армии и комсомольской работы в 24-летнем возрасте стал председателем колхоза «Комбайн». В 1968-м избран вторым секретарем Лаишевского райкома КПСС, а через два года стал председателем исполнительного комитета Лаишевского районного Совета Татарской АССР.

В 1976 году, после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС, Юрия Демидова назначили первым секретарем Верхнеуслонского райкома КПСС Татарской АССР. На этой должности он занимался газификацией и благоустройством поселений района, строительством объектов социальной сферы, развитием дорожной сети, подготовкой кадров для сельского хозяйства. Местные жители отзывались о нем с душевной теплотой, он всегда заботливо относился к простым труженикам, замечают авторы некролога.

В 1985-м Демидов возглавил Министерство местной промышленности Татарской АССР. При его активном участии была проведена масштабная работа по реформированию республиканской промышленности, создавались новые производственные мощности, расширялся ассортимент выпускаемой продукции. Так, в Кукморе тогда построили новый завод металлической посуды, продукция которого и сейчас известна по всей России и за ее пределами.

С 1989 года руководил производственным объединением местной промышленности «Татарместпром», «направив все свои усилия на сохранение коллектива предприятия и производственных ресурсов в эпоху перехода к рыночной экономике».

Кроме того, будучи человеком глубоко неравнодушным к проблемам людей, Демидов принимал активное участие в общественно-политической жизни республики. Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР X и XI созывов.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд» и «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетным званием «Заслуженный работник легкой и текстильной промышленности Республики Татарстан», благодарностью Президента РТ, почетной грамотой РТ и так далее.

«Высокое чувство долга и преданность делу, профессионализм, упорство в достижении поставленной цели отличали Ю. И. Демидова на всех участках, где ему доводилось решать сложные и масштабные задачи. Деловые и человеческие качества, патриотизм, требовательность к себе и подчинённым снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Демидове Юрии Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах», — завершают свой текст авторы некролога.

Подписали мемориальный текст Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, председатель Ассоциации «Cовет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов, глава Верхнеуслонского района РТ Марат Зиатдинов, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев и генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов.