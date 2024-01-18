Ушел из жизни экс-министр местной промышленности ТАССР Юрий Демидов

Фото: пресс-служба администрации Верхнеуслонского района

Экс-министр местной промышленности ТАССР Юрий Демидов скончался после болезни на 86-м году жизни. Об этом «Татар-информу» рассказали его родственники.

Завтра, 19 января, в 9 часов состоится прощание в казанской горбольнице №7, а в 11 часов — в селе Среднее Девятово Лаишевского района.

Юрий Демидов родился 27 октября 1938 года в деревне Среднее Девятово. В 1965-м окончил Елабужский пединститут. С 1963-го по 1968-й трудился председателем колхоза «Комбайн» и «Путь Ленина». Там же он и познакомился со своей будущей супругой Идой Александровной. В 1963 году они заключили брак в Столбище Лаишевского района.

В 1968 году Юрий Демидов назначен вторым секретарем Лаишевского райкома КПСС, в 1970 году — председателем Лаишевского районного исполкома.

B 1976 году Юрий Демидов окончил Высшую партшколу при ЦК КПСС. В этот же год семья переехала в Верхнеуслонский район, где Юрий Демидов стал первым секретарем РК КПСС Верхнеуслонского района. Проработав на этом месте 9 лет, в 1985 году начал трудиться на посту министра местной промышленности Татарской АССР. В дальнейшем работал генеральным директором ОАО «Татарместпром» до выхода на заслуженный отдых.

Юрий Демидов имеет множество наград и званий: «Заслуженный работник легкой промышленности», «Ветеран труда», награжден орденом «Знак почета».