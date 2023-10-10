Руководство Татарстана выразило соболезнования по случаю кончины Зуфара Бухараева

Руководство Татарстана выразило соболезнования по случаю кончины бывшего председателя Государственного комитета РТ по кинематографии Зуфара Бухараева. Он умер 8 октября на 79-м году жизни.

«Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату. Благодаря его усилиям в республике была сохранена и получила новый импульс к развитию сфера кино. Были возобновлены съемки татарстанской кинолетописи и документального кино о выдающихся деятелях культуры, снят первый полнометражный художественный фильм на татарском языке, произведено переоснащение киноустановок в сельской местности. З.Г. Бухараев был одним из инициаторов проведения Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Деятельность З.Г. Бухараева оставила свой неповторимый след в развитии татарстанской киноиндустрии. Его всегда отличали высокое чувство общественного долга, творческий подход к делу, профессионализм, внимательное и бережное отношение к людям.

Многолетний плодотворный труд и заслуги З.Г. Бухараева были отмечены высокими наградами, в числе которых медали «В память 1000-летия Казани» и «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики Почетные грамоты Республики Татарстан», почетное звание «Заслуженный работник культуры Татарской АССР», благодарности Президента Республики Татарстан.

Светлая память о Бухараеве Зуфаре Гарифовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в некрологе.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин.