Руководство Татарстана: Работы Владимира Попова стали художественной летописью республики

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью российского и татарстанского живописца и каллиграфа, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Попова. Его не стало 27 октября.

Владимир Попов родился 24 июня 1924 года в Мариуполе. 17-летним юношей он в 1941 году ушел на фронт и прошел всю войну. Награжден двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями. Еще в годы войны он участвовал в передвижных выставках военных художников, а после ее завершения провел первые персональные выставки.

В 1947 году он поступил в Казанское художественное училище, а затем начал работать в Татарском художественном фонде.

За годы творчества он прошел большой путь от монументализма в работах, посвященных освоению целины и посвященных истории республики и страны, до каллиграфии, живописи на религиозную тему, к которой он пришел в начале 90-х.

Так, среди работ первого периода, ставших своеобразной художественной летописью, — серии «Растут города» (1959–1961), «Трассы» (1961), «Нефть Татарии» (1964), «Уренгой — Ужгород» (1965), «КамАЗ» (1972), «БАМ от нулевого километра до Чары» (1986), «Старая Казань», «Новая Казань» (оба — 1971), «Набережные Челны строятся» (1972), «Проходчики недр» (1984), «Земля Челнинская» (1989) и другие. В 90-е — «Шедевры культового зодчества России», «Мусульманские святыни Востока, Татарстана», а также более 700 работ в области исламской каллиграфии (шамаили «Чёрный камень», «Вседарящий», «Творец», «Создатель», «След Пророка», «Булгары», «Ханская Казань», «Из единого начала»; серии арабографичных религиозных тугр, именные тугры отечественных политических и общественных деятелей, королей и духовных лиц мусульманского мира).

За добросовестный труд и высокое мастерство художник отмечен различными наградами и почетными званиями, в том числе «Народный художник Татарстана» и Заслуженный художник Российской Федерации, входил в число членов международной Ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО.

«Продолжая славный творческий путь до последних лет жизни, В.А. Попов стал образцом вдохновения и редкого творческого долголетия, патриотизма, высокого трудолюбия и ответственности. Его всегда отличали добросердечное отношение к людям, миролюбие, огромная тяга к познанию мира и бесконечная преданность своему делу», — говорится в некрологе, подписанном Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым, Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, руководителем Администрации Раиса РТ Асгатом Сафаровым, главой Минкультуры РТ Ирадой Аюповой, мэром Казани Ильсуром Метшиным и директором Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалией Нургалеевой.