Ушел из жизни народный художник ТАССР, участник Великой Отечественной Владимир Попов

На 100-м году жизни скончался народный художник ТАССР, участник Великой Отечественной войны Владимир Попов. Об этом сообщили в Минкультуры республики.

Владимир Александрович родился в июне 1924 года в Мариуполе. По окончании Казанского художественного училища, с 1951 по 1983-й, работал в Татарском художественном фонде, с конца 50-х годов работал в области станковой графики в техниках линогравюры, офорта, гравюры на дереве, ксилографии, акварели, рисунка углем, тушью.

Создавал индустриальные и архитектурные пейзажи, в том числе серии «Растут города», «Нефть Татарии», «КамАЗ» и пр.

В 1975 году получил звание заслуженного деятеля искусств ТАССР, в 1975-м — народного художника ТАССР, в 2003-м — заслуженного художника России.