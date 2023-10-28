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Ушел из жизни народный художник ТАССР, участник Великой Отечественной Владимир Попов
На 100-м году жизни скончался народный художник ТАССР, участник Великой Отечественной войны Владимир Попов. Об этом сообщили в Минкультуры республики.
Владимир Александрович родился в июне 1924 года в Мариуполе. По окончании Казанского художественного училища, с 1951 по 1983-й, работал в Татарском художественном фонде, с конца 50-х годов работал в области станковой графики в техниках линогравюры, офорта, гравюры на дереве, ксилографии, акварели, рисунка углем, тушью.
Создавал индустриальные и архитектурные пейзажи, в том числе серии «Растут города», «Нефть Татарии», «КамАЗ» и пр.
В 1975 году получил звание заслуженного деятеля искусств ТАССР, в 1975-м — народного художника ТАССР, в 2003-м — заслуженного художника России.
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