Руководство Smoky People извинилось перед участниками СВО, которых не пустили в заведение

Сегодня Telegram-каналы распространили видео, на котором был запечатлено, как военнослужащих не пускают в рестораны из-за того, что они в форме. В публикации было указано, что речь идет о казанских заведениях на Сибгата Хакима, Чистопольской и Мусина.

Напомним, одним из ресторанов на видео оказался «МёD». Его руководство принесло извенения перед военнослужащими и сообщило, что охранники, которые не пустили их в заведение, были уволены.

Позже в аккаунте ресторана Happy People появилось видео, на котором ветераны СВО называют ложью все обвинения в адрес этого заведения. Военнослужащие сообщили, что произошла ошибка из-за схожести названия кафе с названием другого заведения.

По всей видимости, пользователи соцсетей спутали это заведение с одним из казанских ресторанов Smoky People. Руководители ресторана сообщили «Татар-информу», что очень удивились, когда узнали о случившемся, поскольку сотрудники не уведомили их об инциденте.

«Мы провели внутреннюю проверку. После чего, официально приносим извинения. В Smoky People мы впускаем гостей в форме. Так же мы хотим лично принести извинения гостям, которые были в тот день. Сейчас пытаемся связаться с ними. Хотелось бы обозначить, что у сотрудников так же имеются близкие или родственники, которые находятся в зоне СВО. А так же есть сотрудники, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи», – сообщил ресторатор.

По его словам, на данный момент готовится распоряжение об увольнении сотрудников, причастных к этому инциденту. Они уже отстранены от работы.