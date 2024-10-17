Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Рината Тазетдинова

Ринат Тазетдинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители руководства республики выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ и ТАССР, лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска», актера театра Камала Рината Тазетдинова. Некролог распространила пресс-служба Раиса РТ.

Видный театральный и общественный деятель скончался накануне, 16 октября, на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

Ринат Арифзянович Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. После окончания в 1961 году Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина был принят в труппу Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и прослужил там более 60 лет.

Первые его работы на профессиональной сцене показали, что в театр пришел актер незаурядного таланта, артист-самородок. Сценическое обаяние и яркий темперамент предопределили его путь в качестве главного героя — исторического, социального, трагического, лирического, отмечается в некрологе.

Тазетдинов являлся ярким примером преданного и беззаветного служения искусству, был одним из самых популярных и прославленных артистов татарского театра. Самобытность дарования и неубывающая с годами неутолимая жажда творчества позволили ему создать более ста разноплановых ролей в спектаклях по произведениям мировой, русской и татарской классики, а также современной драматургии. Зрителям разных поколений запомнились сыгранные им образы, носившие печать неповторимого актерского почерка, глубокой человечности и мужественности, констатируется в заявлении руководства Татарстана.

В 1967 году за роль Ильяса в спектакле «Тополек мой в красной косынке» Ринат Тазетдинов был удостоен звания лауреата Республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Вершинами его творчества стали образы Карандышева («Бесприданница») и Мусы Джалиля («У совести вариантов нет»), за исполнение которых в 1986 году ему присудили Государственную премию СССР.

Будучи человеком глубоко неравнодушным к проблемам других людей, Тазетдинов принимал активное участие в общественной жизни республики. Был председателем Союза театральных деятелей Республики Татарстан с 1989 по 2011 год.

Многолетняя и плодотворная деятельность артиста была отмечена высокими наградами, среди которых — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык», Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», звание лауреата Республиканской премии имени Марселя Салимжанова и так далее.

«Р. А. Тазетдинов снискал бескрайнюю народную любовь и вплоть до последних дней был предан своему делу. Многогранное творчество выдающегося мастера оставило неповторимый след в татарском театральном искусстве, став общенациональным достоянием. Светлая память о любимом актере и талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении руководства республики.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров и главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев.