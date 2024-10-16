Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В возрасте 86 лет не стало народного артиста России и Татарстана Рината Тазетдинова. Об этом сообщает пресс-служба Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала

В сообщении говорится, что видный общественный и театральный деятель, лауреат многочисленных премий ушел после тяжелой болезни.

«Ринат Тазетдинов был одним из знаменитых щепкинцев и самых прославленных артистов татарского театра, внёсших огромный вклад в развитие театрального искусства России. Выдающийся актёр занимал достойное и значимое место среди театральных корифеев, являлся олицетворенной историей прославленного коллектива старейшего национального театра России — Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала», — отмечается в некрологе.

Гражданская панихида, уточняется в сообщении, запланирована на 10.00 18 октября. Место проведения – фойе театра.