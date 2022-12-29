Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Гузель Шакировой

Сегодня умерла Гузель Шакирова — начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ, заслуженный работник физкультуры и спорта РТ. Общественность республики понесла невосполнимую утрату, говорится в соболезнованиях руководства РТ, направленных родным и близким скончавшейся.

В некрологе говорится, что Шакирова курировала широкий круг вопросов, при ее участии проводились крупнейшие международные, всероссийские и республиканские мероприятия, в частности XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и др. Кроме того, она внесла значительный вклад в борьбу с Covid-19 в Татарстане.

«Она пользовалась заслуженным уважением среди медицинской, спортивной, туристской и молодежной общественности республики. Ее отличали высокая принципиальность, глубокая порядочность, отзывчивость и человечность», — говорится в некрологе.

Некролог подписали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, Помощник Президента РТ Равиль Муратов, глава Минздрава РТ Марат Садыков, глава Минспорта РТ Владимир Леонов, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Церемония прощания с Гузель Шакировой пройдет в 10 утра 30 декабря в мечети «Гаиля», похороны — на территории похоронного комплекса «Курган».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 54-м году скончалась начальник Управления Кабмина РТ по вопросам формирования ЗОЖ Гузель Шакирова.