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Здоровье
29 декабря 2022  11:45
Эвелина Киселёва

Скончалась начальник Управления Кабмина РТ по вопросам формирования ЗОЖ Гузель Шакирова

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Скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета Министров Татарстана Гузель Шакирова. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил собственный источник. 

Гузель Шакировой было 53 года. 
 

 

Фото: сайт Правительства РТ

Причина смерти не называется, однако известно, что не так давно она переболела коронавирусом. 

За ее жизнь боролись лучшие врачи республики.

Точная дата и время панихиды пока неизвестны.

Напомним, что чиновница возглавила управление в 2013 году, сменив на посту Андрея Кондратьева.

#кабинет министров рт
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