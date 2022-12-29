Скончалась начальник Управления Кабмина РТ по вопросам формирования ЗОЖ Гузель Шакирова

Скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета Министров Татарстана Гузель Шакирова. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил собственный источник.

Гузель Шакировой было 53 года.



Фото: сайт Правительства РТ

Причина смерти не называется, однако известно, что не так давно она переболела коронавирусом.

За ее жизнь боролись лучшие врачи республики.

Точная дата и время панихиды пока неизвестны.

Напомним, что чиновница возглавила управление в 2013 году, сменив на посту Андрея Кондратьева.