Скончалась начальник Управления Кабмина РТ по вопросам формирования ЗОЖ Гузель Шакирова
Скончалась начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабинета Министров Татарстана Гузель Шакирова. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил собственный источник.
Гузель Шакировой было 53 года.
Причина смерти не называется, однако известно, что не так давно она переболела коронавирусом.
За ее жизнь боролись лучшие врачи республики.
Точная дата и время панихиды пока неизвестны.
Напомним, что чиновница возглавила управление в 2013 году, сменив на посту Андрея Кондратьева.