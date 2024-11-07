Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Александра Патракова

Александр Патраков

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители руководства республики выразили соболезнования в связи со смертью главного художника Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Александра Патракова. Некролог распространила пресс-служба Раиса РТ.

Видный театральный деятель скончался накануне, 6 октября, на 77-м году жизни, о чем сообщал «Татар-информ».

Александр Михайлович Патраков родился 22 сентября 1948 года в городе Челябинске. После окончания в 1969 году Свердловского художественного училища поступил на Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе имени Луначарского.

Затем работал художником-постановщиком и главным художником в театрах Челябинска, Новокузнецка, Куйбышева, Ярославля, Читы, Ростова-на-Дону. В 1994 году начал сотрудничать с казанским театром имени Качалова, а с 1997-го стал его бессменным главным художником.

За более чем полувековую профессиональную деятельность Патраков выступил художником-постановщиком более 120 спектаклей по произведениям русской и мировой драматургии и литературы (как классической, так и современной), причем свыше 40 пьес прошли на казанской сцене. Являлся членом Союза художников РФ и Союза театральных деятелей РФ. Участвовал в российских и международных выставках в Риге, Москве, Хельсинки, Праге, Казани.

Гармонично сочетая в своем творчестве традицию и новаторский поиск, Патраков по праву занимал одно из ведущих мест среди театральных художников России и внес значительный вклад в развитие сценического и изобразительного искусства. Он всегда отличался умением находить новые выразительные средства и неожиданные решения классических сюжетов, создавая при этом пространство, рождающее многоплановость восприятия, отмечается в заявлении руководства республики.

Художник был не только выдающимся сценографом, но и мастером театрального костюма. Созданные им наряды, изощренные по тонкой стилистике и фантастическому богатству используемых материалов, являлись истинными произведениями искусства. Будучи оригинальным графиком-плакатистом, он к каждому своему спектаклю создавал программки и афиши, завершающие всю художественную структуру представления.

Постановки, созданные при непосредственном участии Патракова, с успехом шли не только в России, но и во многих других странах. Ведущие зарубежные и российские критики неизменно положительно оценивали его талант и изобразительную культуру высочайшего уровня, констатируется в некрологе.

В 2000 году за сценографию спектакля «Скрипач на крыше» Александр Патраков был удостоен Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Многолетняя и плодотворная деятельность художника была отмечена высокими наградами, среди которых — орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», Благодарность Президента Республики Татарстан, почетные звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника РТ.

«А. М. Патраков вплоть до последних дней был предан своему делу, культуре и искусству. Он был наглядным примером творческого долголетия, высокого трудолюбия и ответственности. Его отличала креативность мышления, открытость к новому, миролюбие и добросердечное отношение к людям. Светлая память о талантливом художнике навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении руководства республики.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова Александр Славутский, председатель Союза художников РФ в РТ Анатолий Крылов.