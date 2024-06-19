Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Александра Ефремова

Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители руководства республики выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главы Госкомитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе и Земельной кадастровой палаты по РТ Александра Ефремова. Некролог распространила пресс-служба Раиса РТ.

Государственный деятель скоропостижно скончался 17 июня на 84-м году жизни, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Александр Александрович Ефремов родился 14 сентября 1940 года в городе Буинске Татарской АССР. В 1957 году начал трудовую деятельность учеником токаря на Буинской машинно-тракторной станции. После окончания в 1964-м Казанского сельскохозяйственного института имени Максима Горького два года отслужил в Советской армии.

Начиная с 1966 года более 12 лет занимал различные должности в районном объединении «Сельхозтехника» и строительных организациях Буинска. В 1978-м стал вторым секретарем Камско-Устьинского райкома КПСС, а через пять лет — председателем Апастовского райсовета народных депутатов. В 1985–1990 годах — первый секретарь Камско-Устьинского райкома КПСС, затем работал в Управлении делами Совета Министров Татарской ССР.

Дальнейшая деятельность Александра Ефремова оказалась «тесно связана с развитием системы управления земельными ресурсами и учета земель». С 1991 по 2001 год руководил Государственным комитетом РТ по земельным ресурсам и земельной реформе, с 2001 по 2003 год — Службой земельного кадастра по РТ, федеральным государственным учреждением «Земельная кадастровая палата по Республике Татарстан».

«Под руководством А. А. Ефремова была проведена масштабная работа по инвентаризации земельных ресурсов Республики Татарстан, в том числе с применением аэрофотосъемки, результаты которой легли в основу современного кадастрового учета земельных участков. Он многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования, внедрения рыночных механизмов землепользования, находил оптимальные решения самых сложных проблем», — подчеркивается в некрологе.

В частности, сельские жители Татарстана одними из первых в России стали владельцами долей сельскохозяйственных земель (земельных паев). Кроме того, Ефремов «принимал самое активное участие в общественно-политической жизни республики». Так, он избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР XI созыва (1985–1990 годы).

За многолетний плодотворный труд и достижения государственный деятель был удостоен таких наград, как орден Почета, медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд» и «100 лет образования ТАССР», почетное звание «Заслуженный мелиоратор ТАССР» и так далее.

«Высокое чувство долга и преданность делу, профессионализм, упорство в достижении поставленной цели отличали А. А. Ефремова на всех участках, где ему доводилось решать масштабные задачи. Профессионализм, верность своим идеалам и убеждениям, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Ефремове Александре Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении руководства республики.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, главы Буинского, Камско-Устьинского и Апастовского районов РТ Ранис Камартдинов, Наиль Вазыхов и Айрат Зиганшин.