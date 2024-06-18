Умер экс-глава Госкомитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе Ефремов

На 84-м году жизни скоропостижно скончался депутат Верховного Совета ТАССР ХI созыва (1985 – 1990 годы) Александр Ефремов. В течение 10 лет он возглавлял Госкомитет Татарстана по земельным ресурсам и земельной реформе, а также 2 года — Земельную кадастровую палату по РТ. Об этом сообщается на сайте Минземимущества РТ.

«Под руководством А.А.Ефремова была проведена масштабная работа по инвентаризации земельных ресурсов Республики Татарстан, в том числе с применением аэрофотосъемки, результаты которой легли в основу современного кадастрового учета земельных участков в Республике Татарстан. Особое внимание А.А.Ефремовым уделялось вопросам реализации земельной реформы. Одними из первых в Российской Федерации сельские жители республики стали владельцами долей на сельскохозяйственные земли», — отметили в министерстве.

Александр Ефремов родился 14 сентября 1940 года в Буинске. Свою трудовую деятельность начал в 1957 году в качестве ученика токаря. В 1964 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького, после чего проходил службу в Советской Армии.

С 1966 по 1978 год работал в системе мелиорации, с 1978 по 1991-й — на партийной и государственной работе в должностях председателя исполкома Апастовского районного Совета народных депутатов, второго и первого секретаря Камско-Устьинского райкома КПСС, главного референта отдела АПК Управления Делами Совета Министров ТАССР.

С 1991 по 2001 возглавлял Госкомитет РТ по земельным ресурсам и земельной реформе. С 2001 по 2003 год возглавлял Службу земельного кадастра по Республике Татарстан, ФГУ «Земельная кадастровая палата по Республике Татарстан».

Гражданская панихида пройдет 19 июня, в 09.30, в траурном зале морга Городской клинической больницы № 7.

Фото: mzio.tatarstan.ru