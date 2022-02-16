Руководство РТ выражает соболезнования в связи с кончиной Зуфара Гимаева

Руководство Татарстана выражает соболезнования в связи с кончиной заслуженного художника России Зуфара Гимаева. Он скончался накануне на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Некролог подписали Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин, Алексей Песошин, Асгат Сафаров, Василь Шайхразиев, Ирада Аюпова, Ильсур Метшин, Альберт Шиабиев.

«Зуфара Гимаева отличали трудолюбие, добросердечное отношение к людям, бесконечная преданность своему делу. Светлая память о народном художнике, талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Высокое мастерство Зуфара Гимаева было отмечено высокими наградами, в числе которых почетные звания «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», «Народный художник Республики Татарстан». За создание серии портретов деятелей литературы и искусства Республики Татарстан он был удостоен Государственной премии имени Габдуллы Тукая.

Зуфар Гимаев родился 9 января 1951 года в городе Намангане Узбекской ССР. В 1970 году окончил Казанское художественное училище, затем прошел обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1976 г.) и Академии художеств СССР (1980 г.).

В 1976 году он начал преподавать в Казанском художественном училище. Позднее руководил созданной им студией пантомимы «Бип». С 1997 года преподавал пантомиму в татарской гимназии № 2 и цирковой школе, продолжая заниматься живописью.

С 2001 года вел свою творческую деятельность в Союзе художников Республики Татарстан. В 2008 году его избрали председателем Союза художников Республики Татарстан, где Гимаев проработал до 2020 года.

Художник принадлежит к числу ведущих мастеров изобразительного искусства Республики Татарстан. Он успешно работал в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Он написал такие знаковые полотна, как «Бабушке письмо пришло» (1979), «В вечернем автобусе» (1980), «Три луны» (1997), «Акробаты Татарии» (1979), «Чай вдвоем. Писатель Фанис Яруллин и его жена Нурсия-ханум» (2000), лирические пейзажи «Вечер в Кукеево» (1978), «Осень в деревне Эмба» (1982), «Натюрморт с татарским полотенцем», «Натюрморт со старым кофейником» (оба — 1978).

Его многогранное творчество было наполнено глубиной эмоционального содержания, лиризмом. Выполненные работы неоднократно были представлены на международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских выставках.

Произведения художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее изобразительных искусств имени В.И.Сурикова (Красноярск), в Татарском государственном академическом театре имени Г.Камала, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.