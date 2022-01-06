Руководство РТ соболезнует в связи со смертью Фильзы Хамидуллина

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного и общественного деятеля, заместителя Председателя Совета Министров Татарской ССР — председателя Государственного комитета Татарской ССР по экономике и прогнозированию. Ему было 86 лет.

Напомним, что сегодня в Казани прошла церемония прощания с ним. Мероприятие посетили коллеги и близкие умершего, а также его ученики, многие уже и сами занимающие высокие посты, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фильза Хамидуллин родился 3 января 1936 года в Казани. В 1958 году, окончив Казанский финансово-экономический институт, он начал работать инструктором Татарского областного Комитета ВЛКСМ. Затем он стал преподавать в родном институте, стал доцентом, завкафедрой, а в период с 1980 по 1990 год занимал должность ректора вуза.

В 1990 году Хамидуллин был назначен заместителем Председателя Совета Министров Татарской АССР, в 1991 году — председателем Государственного комитета Татарской ССР по экономике и прогнозированию.

В период с 1995 по 2003 год он занимал должность Государственного советника при Президенте РТ по социально-экономическим вопросам, а на следующие два года был избран сенатором в Совфеде России от Татарстана.

С 2006 года Хамидуллин трудился в Общественной палате РТ, где занимал пост председателя Комиссии по вопросам экономической политики и реализации приоритетных программ региона.

«Ф. Г. Хамидуллин всегда последовательно отстаивал инновационное высокотехнологичное социально-экономическое развитие Республики Татарстан. Он являлся одним из ведущих авторов государственной программы экономического и социального прогресса Республики Татарстан. Его научные исследования и программы послужили основанием для формирования Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что многолетний труд Фильзы Хамидуллина внес большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, за что он был удостоен в том числе ордена Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и множества других высоких наград.

Его высокий профессионализм, мудрость, энергия и патриотизм достойны большого уважения, подчеркивается в соболезнованиях.

Телеграмму подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, а также врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский.