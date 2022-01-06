«Он стоял у истоков современного Татарстана»: в Казани простились с Фильзой Хамидуллиным

Михаил Захаров

Ушел из жизни экс-сенатор от Татарстана, бывший советник Президента РТ по социально-экономическим вопросам Фильза Хамидуллин. Церемония прощания с ним прошла сегодня в Академии наук Татарстана в Казани. На нее пришли коллеги Хамидуллина, члены семьи, а также его ученики, многие из которых занимают высокие посты.

«Республика потеряла видного общественного и государственного деятеля Фильзу Хамидуллина. Мы знаем его как человека, который внес огромный вклад в становление новой государственности Татарстана. Он принимал непосредственное участие в формировании социально-экономических программ в РТ в непростые годы перехода на рыночную экономику», – отметил первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Ильнур Гарипов.

Он подчеркнул, что Фильза Хамидуллин был его учителем, а также сыграл значимую роль в формировании нынешнего Аппарата Президента Татарстана.

Хамидуллин преподавал в КГФЭИ, где со временем возглавил кафедру отраслевых экономик, затем, в 1980–1990 годах, являлся ректором вуза. Он был доктором экономических наук, профессором, действительным членом Академии наук РТ, заслуженным экономистом Республики Татарстан.

«Мне посчастливилось долгие годы быть рядом с Фильзой Хамидуллиным. Он был ректором того вуза, где я учился. Даже на его лекциях чувствовалась его человечность. Он ко всем относился одинаково. Когда мы потом работали с ним, его поддержка и советы всегда помогали. Не было случая, чтобы он отказал кому-то в помощи. Он внес огромный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики и стоял у истоков современного Татарстана в сложные годы», – сказал вице-премьер РТ, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

На церемонии прощания был организован почетный караул, в котором поучаствовали представители Аппарата Президента РТ, Академии наук РТ, а также друзья, коллеги и ученики Фильзы Хамидуллина.

«Сегодня мы провожаем в последний путь выдающегося ученого, профессора, академика Фильзу Хамидуллина. Три дня назад ему исполнилось 86 лет. Это был очень скромный человек. Мы очень много общались, особенно в последние годы. Он до последего был советником президиума Академии наук. Он мог прийти на помощь в любую минуту и навсегда останется в нашей памяти», – добавил президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

Фильзу Хамидуллина похоронят на Ново-татарском кладбище.