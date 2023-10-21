Руководство РТ: Разиля Валеева всегда отличала активная жизненная позиция и патриотизм

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью писателя, заслуженного работника культуры РФ и республики Разиля Валеева. Экс-депутат Государственного Совета республики скончался накануне на 77-м году жизни.

«Валеев был целеустремленным и талантливым человеком, чутким и внимательным наставником. Его всегда отличали активная жизненная позиция, патриотизм, высокое чувство общественного долга и преданность делу. Светлая память о Разиле Исмагиловиче Валееве навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Валеев родился 4 января 1947 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. Уже в начальной школе начал увлекаться художественной литературой, именно тогда появились его первые стихи и рассказы.

После окончания Литературного института им. Горького Союза писателей СССР он начал трудиться в редакции газеты журнала «Ялкын». Активное литературное творчество он совмещал с общественной работой. В 1984-м избран зампредседателя правления Союза писателей Татарской АССР. В 1986-м возглавил Республиканскую научную библиотеку им. Ленина.

Войдя в литературу после 60-х годов Валеев сразу привлек внимание к своему творчеству тонким лиризмом, глубокой философией и яркой метафоричностью языка. Его произведения всегда были проникнуты высокой гражданственностью и нравственностью, заботой о судьбе человека и его родной земле.

В 1990-м Валеев был избран народным депутатом Верховного Совета РТ XII созыва, с 1992 по 1995 год был председателем постоянной комиссии по национальным вопросам и культуре Верховного Совета. С 1995 года являлся депутатом Госсовета РТ I — V созывов, работающим на постоянной основе. С 2000 по 2019-й возглавлял комиссии и комитеты республиканского парламента по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Разиль Исмагилович внес большой вклад в становление современной государственности РТ, в сохранение культурного многообразия республики и укрепление межнационального согласия. С его участием были разработаны и приняты важные республиканские законы: «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», «Об использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан», «Об образовании», «О культуре», «О науке и научной деятельности» и многих других.

Он руководил региональной общественной организацией писателей «Татарский ПЕН-центр», состоял в Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, членом Нацсовета Всемирного конгресса татар.

Валеев — автор большого количества популярных песен, музыку к которым написали известные татарстанские композиторы. Его бессмертные произведения «Ватаным» («Родина»), «Татарстан», «Сагынам» («Скучаю»), «Ин якты йолдыз» («Самая светлая звезда»), «Зинхар өчен кермә төшләремә» («Пожалуйста, не входи в мои сны»), «Бер алманы бишкә бүләек» («Разделим яблоко на пятерых») вошли в золотой фонд татарской культуры.

Многолетняя литературная и общественно-политическая деятельность Валеева была отмечена многими наградами.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, зампредседателя Госсовета Марат Ахметов, вице-премьер Василь Шайхразиев, министр культуры Ирада Аюпова, руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, гендиректор Телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов.

О смерти Валеева стало известно накануне. Народный поэт Татарстана похоронен на кладбище «Курган» в Казани.