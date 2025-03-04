Руководство РТ и «Татнефти» выражает соболезнования в связи со смертью Раиса Хисамова

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители руководства республики, а также руководители компании «Татнефть» выразили соболезнования в связи со смертью легендарного нефтяника Раиса Хисамова.

Заслуженный геолог РТ и РФ, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, член совета директоров «Татнефти», ветеран компании Раис Салихович Хисамов скончался 1 марта этого года на 75-м году жизни.

«За долгие годы работы в «Татнефти» он (Раис Хисамов – прим. Т-и) прошел профессиональный путь от оператора по исследованию скважин до главного геолога – заместителя генерального директора компании. Настоящий патриот родного края и «Татнефти», ставшей для него второй семьей. Раис Салихович вложил все свои знания, талант, огромный профессиональный, жизненный опыт и энергию в развитие и процветание компании. В 2021 году почетный нефтяник компании ушел из «Татнефти» на заслуженный отдых, но продолжил работать в организации как член совета директоров, возглавлял научно-технический совет «ТатНИПИнефти». Его мнение имело неоспоримый вес в геологическом сообществе», – подчеркивается в некрологе.

«Уроженец маленького татарского села Балтачаево Азнакаевского района с детства мечтал о профессии геолога. Поступил в Октябрьский нефтяной техникум, а впоследствии, уже влившись в коллектив татарстанских нефтедобытчиков, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности», – отмечается в заявлении руководства Татарстана и «Татнефти».

По словам авторов некролога, желание учиться, пытливый ум, уникальное сочетание феноменальной памяти и интуиции, сдержанность, трудолюбие и тактичность помогли молодому геологу заслужить уважение коллег. В 1988 году Раис Хисамов стал главным геологом НГДУ «Иркеннефть». Его выделяли новаторский подход к работе и упорство в достижении намеченных целей, стремление наладить синергию науки и производства, что было отмечено руководством главной нефтяной компании республики.

«В 1997 году Раис Салихович был назначен главным геологом «Татнефти». Огромное внимание уделял геологическому изучению недр и поиску нефти, применению новейших методов разработки месторождений. При его активном участии были обоснованы условия рентабельной комплексной технологии разработки месторождений сверхвязкой нефти, удостоенной премии Правительства РФ в области науки и техники. За годы, что он стоял у руля геологов «Татнефти», а это почти четверть века, совершенствовались подходы к изучению залежей нефти в татарстанских месторождениях, одно было неизменным – укреплялись позиции геологического мировоззрения в вопросах запасов «черного золота». Под его руководством «Татнефть» начала расширение географии деятельности с освоением новых регионов за пределами России», – замечают авторы некролога.

Всех коллег подкупали жизнерадостность и трудолюбие, преданность делу Раиса Хисамова. Человек разносторонне эрудированный, он хорошо знал все направления деятельности компании. Своим учителем его называла не только целая плеяда высокопрофессиональных геологов компании, к нему обращались за советом и прислушивались представители разных бизнес-направлений.

Действительный член Академии наук РТ, Академии горных наук России и РАЕН, доктор геолого-минералогических наук, Раис Хисамов – автор более 600 научных публикаций, трех десятков монографий, сотен изобретений.

«Раис Салихович – Геолог с большой буквы, пример настоящей преданности делу, глубокой порядочности, искренней честности и щедрости души, он навсегда останется в истории компании «Татнефть» и нефтяной промышленности страны. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Раисе Салиховиче навсегда сохранится в наших сердцах», – сказано в заявлении руководства республики и «Татнефти».

Некролог подписали Р. Н. Минниханов, Ф. Х. Мухаметшин, А. В. Песошин, Н. У. Маганов, Ш. Ф. Тахаутдинов, Р. Х. Муслимов, Н. Г. Ибрагимов, Р. Х. Халимов, Р. Р. Афлятунов, Р. И. Шафигуллин, Р. Н. Мухамадеев, Н. З. Сюбаев, А. А. Нурмиев, Н. М. Глазков, А. Г. Хабибрахманов, Р. А. Нугайбеков, Д. Ф. Мухаметшин, Е. Ю. Звездин, Р. Р. Хамадьяров, Л. Л. Назипов, Р. Х. Фаткуллин, Г. К. Яруллин, А. К. Гиматдинов, С. А. Фельдман, Р. М. Рахманов, Н. А. Афзалтдинов, Р. С. Нурмухаметов, А. Г. Нугайбеков, М. Ш. Залятов, В. В. Смыков, М. З. Тазиев, Н. З. Муртазин и Н. Н. Шакирова.