Скончался бывший главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

В субботу, 1 марта, на 75-м году жизни скончался заслуженный геолог Республики Татарстан и Российской Федерации, бывший главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов, воспитавший не одно поколение специалистов-геологов. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефти».

За долгие годы работы в «Татнефти» Хисамов прошел профессиональный путь от оператора по исследованию скважин до заместителя генерального директора – главного геолога компании (он занимал этот пост с 1997 по 2021 год).

«Настоящий патриот родного края и ставшей для него второй семьей «Татнефти», Раис Салихович вложил все свои знания, талант, огромный профессиональный, жизненный опыт и энергию в развитие и процветание компании», – подчеркнули в пресс-службе.

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Раисе Салиховиче навсегда сохранится в наших сердцах», – заключили в компании.

Раис Салихович Хисамов родился 1 августа 1950 года в селе Балтач Азнакаевского района Татарской АССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И. М. Губкина в 1978-м. В 1996-м защитил диссертацию на степень доктора геолого-минералогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1968 году оператором НПУ «Елховнефть». С 1969-го последовательно – оператор Бирской геолого-поисковой конторы, оператор, геолог, заместитель начальника геологического отдела, начальник отдела по разработке, главный геолог НГДУ «Иркеннефть». В 1997–2021 годах – главный геолог и заместитель генерального директора ОАО «Татнефть».

С участием Хисамова была создана и внедрена в производство комплексная технология разработки месторождений сверхвязкой нефти, удостоенная премии Правительства РФ в области науки и техники за 2012 год.

Большое внимание Хисамов уделял работе по подготовке кадров. Решением Министерства образования РФ с 2005 года ему присвоено ученое звание профессора по кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Под его руководством подготовлено и защищено семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Автор более 600 научных публикаций, трех десятков монографий, сотен изобретений.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ (2001), заслуженный геолог РФ (2000), заслуженный геолог РТ (1993), почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2000), лауреат Госпремии РТ (1994), лауреат премии Миннефтегазпрома СССР (1991). Действительный член Академии науки РТ, Академии горных наук России и РАЕН, член совета по защите докторских диссертаций ТатНИПИнефть, эксперт в научно-технической сфере Минобрнауки РФ, ГКЗ и ЦКР Минприроды РФ. Член совета директоров ПАО «Татнефть».

Награжден орденом Дружбы (2007), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1985, 1987), медалью «В память 1000-летия Казани (2005), золотым знаком «Горняк России», знаком «Отличник изобретательства и рационализации» (2004), знаком «300 лет горно-геологической службе России» (2000), дипломом Кабмина РТ за лучшее изобретение года (2001), лауреат конкурса «Инженер года» (2003). Отмечен благодарственными письмами Президента РТ, Кабинета Министров РТ, почетным знаком «За выдающиеся заслуги перед ПАО «Татнефть».