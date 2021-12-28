Руководство Челнов присоединилось к новогодней акции «Ёлка желаний»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, заместитель мэра Ирина Сагидуллина, руководитель исполкома Фарид Салахов и депутаты Госсовета РТ и горсовета присоединились к ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний-2021». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Добрые волшебники сняли с елки шары с желаниями юных челнинцев — детей из приюта «Асылташ», коррекционных и других общеобразовательных школ города.

В основном новогодние желания были связаны с техникой. Больше всего в подарок юные челнинцы хотят получить планшеты, смартфоны, «умные» часы, робота-трансформера, велосипед, самокат, конструктор LEGO, а также одежду и косметику.

Наиль Магдеев подарит коньки для фигурного катания. «Дед Мороз — это символ новых свершений, надежд. Нам хочется, чтобы все невзгоды остались в прошлом году и чтобы в 2022 году, независимо от возраста, желания всех сбылись», — сказал градоначальник.

Велосипед от руководителя исполкома Фарида Салахова получит третьеклассник школы №75: «Чем дольше дети верят в Деда Мороза, тем дольше у них продлится детство», — отметил он.

Депутаты Ахат Галаутдинов подарит скейтборд, Абдулхак Батюшов — музыкальные колонки, Ася Кислова — куклу.

Венера Туктарова сняла с елки новогодний шар, обладатель которого пожелал конькобежные коньки. «Очень приятно, когда наши дети свой досуг посвящают спорту», — отметила парламентарий.

Тагир Сунгатуллин решил сразу связаться с получателями подарка. Он вытянул новогодний шар с пожеланием получить толстовку. «Если вы мне дадите подсказку какую-то, где ее купить, здесь указано, что она с надписью должна быть определенной», — уточнил депутат.

Олег Коробченко исполнит желания двух детей, пожелавших конструктор LEGO и кроссовки. Билет в дельфинарий и подростковый велосипед подарит Эдуард Фаттахов.

В акции также приняли участие Алексей Горшков, Раиль Минигалеев, Владислав Гаврилов, Руслан Нигматуллин, Евгений Залогин, Сергей Хлебников, Татьяна Белькова, Ленар Салахов, Рубин Бадиков, Вадим Матюшин, Евгений Архипов.

Всего на елке висело 50 новогодних шаров. Некоторые из депутатов взяли сразу несколько, чтобы исполнить мечты всех детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в федеральной акции «Ёлка желаний». Он исполнил желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов, который мечтал прокатиться на боевом танке.