Руководство Иннополиса планирует сделать его крупнейшей площадкой для стартапов в России

Руководство особой экономической зоны «Иннополис» планирует превратить его в крупнейшую стартап-площадку России и стран СНГ. Об этом на марафоне «Новое знание» рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ „Иннополис“» Ренат Халимов.

По словам гендиректора особой экономической зоны, в ближайшие три года число работающих в Иннополисе стартапов предполагается довести до 500. «<...> у нас будет самая мощная экосистема стартапов. Наша миссия как Иннополиса — сделать лучшую площадку для развитая стартапов в России и СНГ», — приводит его слова ТАСС.

«Когда в Штатах говорят про стартапы, у всех сразу идут ассоциации с Калифорнией, с Силиконовой (Кремниевой — прим. Т-и) долиной, мы также хотим, чтобы в России и СНГ, когда речь шла про стартапы, все сразу ассоциировали развитие стартапов с Татарстаном», — добавил при этом Халимов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пути развития Иннополиса обсудили участники бизнес-форума IamT. Население города-спутника Казани может увеличиться в пять раз, с 5 тыс. жителей до 25 тыс.