Пути развития Иннополиса обсудили участники бизнес-форума IamT

В самом молодом городе России, Иннополисе, проживает около 5 тыс. жителей, большинство из которых прибыли из-за пределов Татарстана. Есть цель увеличить население Иннополиса до 25 тыс. человек. Об этом на IamT форуме, который проходил с 14 по 16 мая, заявил руководитель компании «Развитие Иннополиса», экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

«Благодаря Иннополису население Татарстана выросло примерно на 3,5 тыс. человек, которые прибыли в город из других регионов. Самое главное, что эти люди приносят государству намного больше налогов, чем среднестатистический налогоплательщик», — отметил Николай Никифоров.

На форуме было представлено несколько площадок, где участникам предоставилась возможность обсудить главные тренды с известными российскими и зарубежными спикерами.

«Мы объединяем людей со всех регионов России и многих стран мира. Главный посыл форума — трансформация, технологии, тренды. Это бизнес-форум нового формата: не в пиджаках и официозе, а на открытом воздухе и в демократичной обстановке. В такой атмосфере часто приходят яркие идеи», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» один из организаторов форума.

Помимо этого, на форуме прошел любительский теннисный турнир со специальным гостем — российским теннисистом, заслуженным мастером спорта России Маратом Сафиным, а также состоялись открытие мотосезона, показательные выступления конного клуба и выставка эксклюзивных автомобилей.

Форум IamT проходит ежегодно с 2020 года на территории загородного комплекса «Дубай» и автодрома Kazan Ring. Его концепция создана совместно с международной академией Монтрё (Швейцария) и объединяет на одной площадке предпринимателей различных направлений в неофициальной обстановке. Организаторы отмечают, что создание бизнес сообществ, которое происходит на форуме, направлено на реализацию новых проектов в Татарстане.