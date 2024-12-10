Руководство госпиталя им. Бурденко: «Татарстан вносит достойный вклад в Победу на СВО»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Заместитель главного травматолога ВС России Леонид Брижань возвращает военнослужащих к полноценной жизни после ранения. По его словам, сейчас удается вернуть к активной социальной жизни пациентов даже в очень сложных случаях. Ранее даже представить было сложно, что такое возможно.

В Главном военном клиническом госпитале имени Николая Бурденко лечение и реабилитацию в центре травматологии и ортопедии получают и участники СВО из Татарстана. Делегация из республики навестила бойцов в преддверии Дня Героев Отечества.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Леонид Брижань сам принял татарстанцев.

«Татарстан вносит достойный вклад в дело Победы на СВО. В общем-то, все ребята грамотные, подготовленные. Бывают и тяжелые ранения. К сожалению, приходится набраться терпения, но у нас есть все», — заверил он.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Центр травматологии главного госпиталя — это ведущий центр в стране, в том числе по лечению боевой раны, поэтому тут коллеги на острие, скажем так, находятся, все самые сложные, все самые тяжелые случаи», — сказал в свою очередь замначальника Главного военно-медицинского управления МО России генерал-майор медслужбы Максим Куандыков.

Также в госпитале состоялась встреча Клубов офицеров и врачей, созданных при Полномочном представительстве Республики. На мероприятии присутствовали и семь Героев России — участников СВО.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Каждая звезда — это огромный труд, каждая звезда — целые команды, роты, батальоны, полки. Каждая звезда — это встреча со смертью за спиной», — отметил зампремьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Об итогах поездки во время аппаратного совещания в Челнах рассказал мэр Наиль Магдеев.

«Посетили палаты, пообщались, выслушали предложения и пожелания, которые, безусловно, есть у наших военнослужащих. Взяли эти обращения немедленно в работу. Одним словом, как мы с вами и договаривались, поддержка нашим военнослужащим и дальше будет оказываться», – сказал градоначальник.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

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