Руководство АО «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью поэта Гарая Рахима

Руководство АО «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью известного татарского поэта Гарая Рахима — народного писателя Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ и лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работавший на татарском, русском и башкирском языках автор более 35 книг скончался на 81-м году жизни.

Гарай Рахим (Григорий Васильевич Родионов) родился 15 июля 1941 года в селе Поляны (Федотовка) Лениногорского района Татарской АССР. В 1962–1967 годах учился на отделении татарского языка и литературы Казанского государственного университета. В 1967-м начал работать литературным сотрудником в газете «Татарстан яшляр».

В разные годы Гарай Рахим занимал должности редактора в отделе детской и молодежной литературы Татарского книжного издательства, литературного консультанта в Союзе писателей Татарстана, заведующего отделом прозы в редакции журнала «Казан утлары». Кроме того, он трудился заведующим отделом в редакции газеты «Шахри Казан».

Литератор получил известность не только как поэт, но и как прозаик и драматург. Особое внимание публики привлекли сборники стихов «Мои мелодии» и «Железный журавль», а также открытое письмо современникам. Его пьесы и скетчи, написанные для школьных сценок, собраны в книге «Год радости».

«Акционерное общество „Татмедиа“ выражает глубокие соболезнования родным и близким поэта», — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.