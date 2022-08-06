Руководителям предприятий Челнов рекомендовали повысить зарплаты сотрудникам

В Набережных Челнах прошло очередное заседание межведомственной комиссии по повышению уровня жизни населения и легализации доходов. На заседание комиссии были приглашены предприятия и ИП с низким уровнем оплаты труда, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Комиссия рекомендовала руководителям предприятий «Мейнстрим», «Бранд-Сервис», «Духовно-Деловой Центр «Ислам Нуры», ИП Сторонкин А.А. и ИП Тынчеров Р.Р. выплачивать работникам заработную плату не ниже минимального потребительского бюджета.

Помимо этого, в дальнейшем поручено рассмотреть возможность увеличения зарплаты до среднеотраслевого уровня оплаты труда в Татарстане и соблюдать трудовое законодательство и вести деятельность в рамках правового поля.

Минимальный потребительский бюджет по РТ во II квартале 2022 года составляет 21,3 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал руководителей платить достойную зарплату юным горожанам, которые работают во время летних каникул.