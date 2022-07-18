Мэр Челнов работодателям: Не жмитесь на материальное поощрение для работающих школьников

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал руководителей платить «достойную» зарплату юным горожанам, которые работают во время летних каникул. Он обратился к руководителям крупных предприятий города с просьбой «не жаться» на зарплату подростков.

«Пятая трудовая четверть — это первые профессиональные пробы для детей, которые вступают в профессиональный мир, — прокомментировал ситуацию Магдеев. — Парк культуры и отдыха — не самая денежная организация, бюджетная. А бюджет мы не пожалели. Должно быть встречное движение со стороны предприятий. „Жилкомсервис“ — 16,7 тыс. рублей, Логистический центр „КАМАЗа“ — 16,7 тыс. рублей, стадион „Строитель“ — 15,2 тыс. рублей. „Камазовцы“ могли бы и большую зарплату, по 20 и 25 тыс., платить детям. Эти дети завтра придут на КАМАЗ. В районе 20–25 тыс. рублей — такую установку я даю предприятиям бюджетной сферы! Не жмитесь на материальное поощрение детей, которые пришли к вам работать».

Руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова доложила, что самые высокие заработные платы подростки получают в ООО «СК АКВА» — 32 тыс. рублей, ОАО «РИАТ» — 20 тыс. рублей, МУП «Парк культуры и отдыха» — 19,1 тыс. рублей, АО «Челны-Хлеб» — 18,4 тыс. рублей.

На период летнего трудоустройства на заработную плату для подростков, которые работают в бюджетных организациях, из местного бюджета выделено 11 млн 686 тыс. рублей. Из бюджета республики на материальную поддержку направлено еще более 6 млн рублей.

В этом году в Набережных Челнах трудоустроено 2085 несовершеннолетних, в августе планируется принять на работу еще 800 подростков. Заработная плата подростков состоит из двух частей — это заработная плата работодателя (не ниже установленного минимального размера оплаты труда) и материальная поддержка в размере 2250 рублей в месяц.

Школьники в основном трудоустраиваются операторами ЭВМ, помощниками воспитателя, подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, уборщиками территории и помощниками менеджера.