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Руководители медиахолдингов Татарстана и Донецка подписали соглашение о сотрудничестве
В Донецке представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Республиканский Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает обмен журналистами и темами для репортажей.
«Ваши журналисты могут приезжать к нам, делать новости, репортажи из Татарстана, и мы в свою очередь готовы рассказывать о жизни в Донецке. Люди в Татарстане хотят знать, что происходит в новых регионах. Мы понимаем, что должны рассказывать правду о том, как живет Донецк», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Генеральный директор медиахолдинга ДНР Николай Черкашин также выразил уверенность в успешном сотрудничестве на телевидении, в печатных изданиях и в социальных сетях.
«Мы договорились о том, что будем налаживать контакты. На телеканалах, в газетах, в соцсетях мы будем работать вместе. На данный момент мы договорились, что на наших телеканалах и на телеканалах Татарстана мы будем делать прямые эфиры, в которых будут участвовать политологи, люди от власти, эксперты», – рассказал он.
Для коллег из Донецка татарстанцы также провели обучающий семинар по сторителлингу и использованию искусственного интеллекта в СМИ. «Татар-информ» подробно рассказывал, как медиадесант из Татарстана побывал на Донбассе.
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