Руководителем МУП «Горкоммунхоз» Набережных Челнов назначен Ильдар Гизатуллин

Фото: nabchelny.ru

Генеральным директором муниципального унитарного предприятия «Горкоммунхоз» Набережных Челнов стал Ильдар Гизатуллин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора и отвечал за эксплуатацию автобусного парка, хорошо знаком с соответствующей сферой. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

За плечами Гизатуллина – служба в Вооруженных силах РФ. Он был командиром отделения морской пехоты 810-й бригады (в то время – полка) в Севастополе. «На языке морпехов: где мы, там победа. Бывших морских пехотинцев не бывает», – выразил уверенность мэр, представив нового руководителя.

По словам главы города, за последние годы «Горкоммунхоз» активно развивался: укреплена материально-техническая база, закуплены городские автобусы, создана полноценная инфраструктура для их обслуживания. Сейчас предприятие эксплуатирует более 200 автобусов, в том числе 135 – большой вместимости.

Недавно в структуру «Горкоммунхоз» вошло трамвайное предприятие со всеми задачами по развитию городского электротранспорта – еще один крупный и ответственный блок работы.

Мэр подчеркнул, что у Гизатуллина в подчинении – сформировавшийся, работоспособный и молодой коллектив, созданный Альвиром Аглуллиным. «Это мощная и активная команда, с которой самое время работать и проявить себя», – отметил Магдеев.

При этом в работе неизбежны ошибки и издержки, но, по словам мэра, «не ошибается только тот, кто ничего не делает». Он напомнил, что деятельность предприятия – это прежде всего социальная услуга, связанная с перевозкой пассажиров, а не бизнес. «Никакой коммерческой составляющей здесь практически нет – это важнейшая социальная задача», – заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Наркиз Кашапов назначен начальником Управления образования Набережных Челнов.