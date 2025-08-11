Наркиз Кашапов назначен начальником Управления образования Набережных Челнов

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах сменился руководитель Управления образования. Новый начальник – Наркиз Кашапов. Его кандидатуру представил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

«Наркиз Венерович – опытный специалист, давно работающий в сфере образования. В управленческой деятельности он был заместителем руководителя Набережночелнинского педагогического колледжа, директором 29-й гимназии. С 2016 года занимал должность первого заместителя начальника управления образования. Это подготовленный профессионал. Пожелаем ему успехов», – отметил мэр.

Прежний руководитель ведомства Рустем Хузин возглавлял управление на протяжении шести лет. 25 июля 2025 года он покинул должность по собственному желанию.