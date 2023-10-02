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Руководителем исполкома Зеленодольского района стал Зульфат Хабибуллин
Кандидатуру Зульфата Хабибуллина на должность руководителя исполкома одобрили на 28-й сессии Совета Зеленодольского района IV созыва. В заседании приняли участие заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
На должность руководителя исполкома было выдвинуто две кандидатуры, в том числе начальник Департамента ЖКХ Нияз Мингазов. Единогласно депутаты поддержали Зульфата Хабибуллина.
Зульфат Хабибуллин с 2017-го по 2018 год занимал должность помощника главы Зеленодольского района.
С 2018-го был назначен заместителем руководителя, с 2021-го – первым заместителем исполнительного комитета Зеленодольского района. С 2023 года входит в кадровый резерв Раиса РТ.
Напомним, в октябре 2022-го эту должность покинул Ильяс Ганиев.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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