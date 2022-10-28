Глава исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев досрочно сложил полномочия

Руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района РТ Ильяс Ганиев досрочно сложил полномочия. Решение принято депутатами на объединенной сессии Совета района и Совета города.

«Я бы хотел поблагодарить Ильяса Расимовича за совместную работу, он очень много сделал для Зеленодольского района, являясь сильным руководителем, привнес позитивную динамику во многие сферы», — сказал глава района Михаил Афанасьев.

Выступая перед депутатами, Ильяс Ганиев пояснил, что будет работать на благо города и республики в другой должности в федеральной структуре строительной отрасли.

«Зеленодольск стал для меня родным. Работая в большой и сильной команде, я получил ценнейший опыт, прошел важнейший этап в своей жизни», — сказал Ганиев.

Ильяс Ганиев возглавлял исполком района с октября 2020 года. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе, отставка связана с его переездом в Москву. Исполнять обязанности руководителя исполкома назначен первый заместитель руководителя исполкома Зеленодольского муниципального района Александр Старостин.