Руководитель Зеленодольской лиги КВН: «Масляков подарил нам праздник юмора»

Фото предоставлено Денисом Анисимовым

Советский и российский ведущий, заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков подарил людям праздник юмора и смеха, а также возможность самовыражения. Переоценить это невозможно, такого подарка для молодежи не делал никто. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказал руководитель Зеленодольской лиги КВН Денис Анисимов.

«Надо подчеркнуть, что он создал целое движение. Это не проект, а именно движение, которое стало связующей нитью для многих поколений людей <…> КВН — абсолютно отечественное изобретение, не слизано из каких-то западных аналогов, и оно столько лет уже держится на российском телевидении», — отметил собеседник агентства.

По словам Дениса Анисимова, Александр Масляков был не просто ведущим Клуба веселых и находчивых, а душой и сердцем движения. Его заслуги в области телевидения, молодежной политики, креативных индустрий сложно переоценить. В КВН играют люди разных возрастов — от детей в детских садах до пенсионеров. Участвуют в нем студенты, мамы, есть лиги работающей молодежи. Помимо выступающих на сцене команд, в КВН всегда было много помощников: звукооператоров, костюмеров, сценаристов и так далее. Поэтому можно сказать, что очень многие люди в России и других постсоветских странах так или иначе прошли через него.

«И здесь надо сказать отдельное спасибо еще за то, что КВН сформировал, если можно так сказать, отдельный класс креативных людей. Сегодня бывшие кавээнщики, хотя я говорю, что бывших кавээнщиков не бывает, работают в совершенно разных сферах. Ведущими шоу-программ, корпоративов или радио, руководителями всевозможных ивент-агентств. Этот список можно продолжать долго. Это действительно люди, которые умеют шутить, видят юмор во всем и делают отчасти нашу жизнь легче», — уверен Денис Анисимов.

Кроме того, через КВН прошли и многие действующие чиновники. По мнению руководителя Зеленодольской лиги, для них эта школа стала своего рода заделом на будущее. Сегодня это помогает им нестандартно решать проблемы и подходить ко многим вещам по-новому. В Клубе веселых и находчивых также создавались семьи, неформатные молодые люди находили себя и получали возможность творчески развиваться и состояться как личности.

«Спасибо Александру Васильевичу Маслякову за наши счастливые, задорные, смешные юность, детство и уже зрелость», — заключил Денис Анисимов.