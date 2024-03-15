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Политика 15 марта 2024 16:44

Руководитель Всемирного конгресса татар проголосовал в первый день президентских выборов

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Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отдал свой голос на выборах Президента России. Об этом сообщается на сайте конгресса.

«Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров проголосовал в первый день выборов. Также руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар принимает участие в работе общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ», – говорится в сообщении.

Явка на выборы Президента России в Татарстане на 15:00 мск превысила 23%, сообщал ранее «Татар-информ».

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации стартовали по всей стране сегодня, 15 марта. В течение трех дней – 15, 16 и 17 марта – россияне выберут главу государства из четырех кандидатов: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024 #всемирный конгресс татар
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