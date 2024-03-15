Руководитель Всемирного конгресса татар проголосовал в первый день президентских выборов

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отдал свой голос на выборах Президента России. Об этом сообщается на сайте конгресса.

«Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров проголосовал в первый день выборов. Также руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар принимает участие в работе общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ», – говорится в сообщении.

Явка на выборы Президента России в Татарстане на 15:00 мск превысила 23%, сообщал ранее «Татар-информ».

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации стартовали по всей стране сегодня, 15 марта. В течение трех дней – 15, 16 и 17 марта – россияне выберут главу государства из четырех кандидатов: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).