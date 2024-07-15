Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Руководитель волонтеров-медиков в РТ: Регулярно направляем медикаменты на СВО
Движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом» совместно с организацией волонтеров-медиков Татарстана регулярно объявляет сбор медикаментов для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала замруководителя движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом» и руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Волонтеры-медики» Анна Мубаракшина.
«В целом, медицинское обеспечение бойцов на хорошем уровне. Мы на постоянной основе отправляем медикаменты. Объявляем общий сбор через фармацевтические компании. Необходимая помощь оказывается нашим бойцам. Кто-то остается в госпиталях в зоне СВО, а кого-то перенаправляют и в регионы, в том числе в Татарстан», - сообщила она.
При этом сами волонтеры-медики не ездят в зону проведения СВО и подшефные города, так как являются еще студентами. Но по словам Мубаракшиной, сейчас на передовой работают специалисты, которые в студенческие годы были членами организации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»