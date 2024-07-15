Руководитель волонтеров-медиков в РТ: Регулярно направляем медикаменты на СВО

Движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом» совместно с организацией волонтеров-медиков Татарстана регулярно объявляет сбор медикаментов для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала замруководителя движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом» и руководитель регионального отделения Всероссийской организации «Волонтеры-медики» Анна Мубаракшина.

«В целом, медицинское обеспечение бойцов на хорошем уровне. Мы на постоянной основе отправляем медикаменты. Объявляем общий сбор через фармацевтические компании. Необходимая помощь оказывается нашим бойцам. Кто-то остается в госпиталях в зоне СВО, а кого-то перенаправляют и в регионы, в том числе в Татарстан», - сообщила она.

При этом сами волонтеры-медики не ездят в зону проведения СВО и подшефные города, так как являются еще студентами. Но по словам Мубаракшиной, сейчас на передовой работают специалисты, которые в студенческие годы были членами организации.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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