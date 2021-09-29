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29 сентября 2021  18:30

Руководитель Театра сатиры заявил о том, что приказа об увольнении Ширвиндта не было

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Приказа об увольнении народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя не было, заявил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев, передает РИА Новости.

«Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было», — сказал Агаев.

Он отметил, что в данный момент артист находится на больничном.

Ранее в семье Ширвиндта сообщили, что он планирует покинуть свой пост. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле эту новость восприняли с сожалением.

 

#москва #культура #театр сатиры #Александр Ширвиндт #дмитрий песков
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