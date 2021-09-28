Песков: В Кремле сожалеют об уходе артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры

Новость о том, что народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, в Кремле восприняли с сожалением, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С сожалением, конечно. Но время идет. Ширвиндт много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на заявление Ширвиндта об уходе из театра.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что авторитет этого выдающегося артиста навсегда останется в стенах Московского театра сатиры.

«Мы все искренне желаем ему здоровья, счастья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре», — сказал он.

Накануне Ширвиндт заявил, что покидает пост художественного руководителя. Народный артист также подчеркнул, что намерен в дальнейшем продолжить сотрудничество с Театром сатиры.