Руководитель «Татмедиа» Шамиль Садыков провел мастер-класс на медиафоруме в Сочи

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков провел мастер-класс для участников Всероссийского форума современной журналистики «Вся Россия — 2022» в Сочи. Коллегам, приехавшими на форум из разных регионов России, он представил успешные проекты компании.

Шамиль Садыков рассказал, что «Татмедиа» является первым и крупнейшим региональным медиахолдингом в России, который в настоящее время объединяет 98 газет, 17 журналов, 79 сайтов, 19 телеканалов и 14 радиоканалов, а также 350 профилей в соцсетях с общим количеством подписчиков 3,7 миллиона человек. В компании 1500 сотрудников.

Говоря о самых успешных проектах «Татмедиа», Шамиль Садыков прежде всего остановился на телеграм-каналах. Он подчеркнул, что сегодня информационное пространство формируют именно они. Поэтому каждый проект «Татмедиа» создается с учетом их возможности быть представленными в этом мессенджере. «При создании проекта, прежде всего мы думаем, что он может быть в телеграме», — рассказал он.

С большим интересом участники мастер-класса выслушали советы Шамиля Садыкова по увеличению числа подписчиков в телеграм-каналах. «Просто репостами увеличить число читателей невозможно. Поэтому мы после каждого материала на сайте ставим ссылку на телеграм-канал и призываем на него подписаться. Также в соцсети ВКонтакте публикуем посты с призывом перейти в телеграм-канал», — рассказал руководитель «Татмедиа». На сегодня каналы «Татмедиа» в Телеграме читают более 110 тысяч человек, из татароязычных изданий больше всего подписчиков у газет «Шәһри Казан» (8 тыс.) и «Интертат» (5 тыс.).

Среди успешных проектов «Татмедиа» Шамиль Садыков также назвал медиапроекты для детей и реализацию детских журналов. «Чтобы дети, молодежь что-нибудь читали, мы их начинаем готовить с малых лет. Видеопроект „Салаватики“ был создан с этой целью. Дети исполняют песни, и ребенок уже не отдаляется от своего родного языка», — рассказал Садыков. Об успехе проекта говорит и тот факт, что с участием маленьких артистов проходят концерты и на них продаются билеты, отметил спикер.

Детские журналы «Татмедиа» продает через маркетплейсы и вендинговые аппараты. Журналисты из Мордовии посчитали такую форму реализации актуальной в нынешнее время, когда качество работы почтовой службы оставляет желать лучшего. Коллеги заявили, что намерены изучить данный опыт татарстанцев.

Еще один проект «Татмедиа» — сайт «Снег Медиа», работающий в формате видео-сторителлинга. Представленные на сайте видеоролики рассказывают о судьбах людей и разные житейские истории. По словам Шамиля Садыкова, это направление как раз из тех, что называют «хорошо забытое старое». «В советской журналистике был очень популярен жанр очерка, потому что там в фокусе — судьба человека», — заметил он.

О проекте более подробно рассказал его автор Равиль Мукменов, который поделился, что «Снег Медиа» стал победителем конкурса Союза журналистов РФ на лучшие журналистские проекты и на медиафоруме в Сочи награжден дипломом и статуэткой. Равиль Мукменов удивил коллег, рассказав, что видео он снимает на обычный айфон и сам же монтирует. Журналисты из Якутии признались, что многие видеопроекты не удается реализовать из-за необходимости привлечения операторов, монтажеров, поэтому опыт Мукменова они в будущем хотели бы использовать.

В рамках мастер-класса Шамиль Садыков также ознакомил с работой культурно-просветительской радиостанции «Китап» и многочисленными проектами «Татмедиа» в YouTube. Журналист из Нижнего Новгорода поделился, что теперь он нашел ответ на вопрос, как в нынешних условиях работать региональным телеканалам.

Представляя медиапроекты, Шамиль Садыков также подчеркнул, что в работе надо учитывать необходимость сохранения печатных СМИ. «Медиа — социальная миссия государства. Так же, как строительство больниц, школ, сохранение медиа для читателей газет и журналов — долг для государства. Мы хотим донести до государства, что это так», — резюмировал Шамиль Садыков. Его выступление журналисты изданий из разных регионов России оценили бурными аплодисментами.

Презентация Шамиля Садыкова в прямом эфире транслировалась в аккаунте «Татар-информа».