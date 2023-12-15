Руководитель татарстанского «Движения первых» открыл форум блогеров «ШЭП» в Казани

Руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов открыл форум «ШЭП». Напомним, фестиваль блогеров Татарстана пройдет в экстрим-парке «Урам».

«Сегодня, помимо реального мира, ребенка окружает мир виртуальный. С одной стороны, это пространство возможностей, но с другой – это, конечно, новые вызовы», – сказал во время открытия Сулейманов.

Он отметил, что сейчас подростки тратят на соцсети в среднем пять часов в день, а 88% младшеклассников имеют смартфоны.

«Проблемы, с которыми сталкивается сегодня ребенок в виртуальном мире, становятся реальными», – подчеркнул руководитель татарстанского отделения «Движения первых».

По его словам, дети хотят быть похожими на тех, чьи образы видят в Сети и которых считают популярными. По данным Сулейманова, 65% детей в возрасте 10-13 лет подписаны на блогеров.

«55% детей рассматривают блоггинг в качестве возможно будущей профессии, и только 17% учащихся хотели бы повторить профессиональный путь своих родителей», – указал он.

Фестиваль «ШЭП» соберет самых популярных блогеров республики, их подписчиков и молодежь, заинтересованную в развитии сферы блогинга и медиа. В рамках программы запланированы лекции и воркшопы от блогеров, продюсеров и медиацентров Татарстана.