Фестиваль «ШЭП» в экстрим-парке «УРАМ» соберет блогеров со всего Татарстана

В Казани, в экстрим-парке «УРАМ» 15 декабря состоится фестиваль блогеров Татарстана «ШЭП». Программа события включает дискуссии, мастер-классы, вечеринку и музыкальные выступления.

Фестиваль соберет самых популярных блогеров республики, их подписчиков и молодежь, заинтересованную в развитии сферы блогинга и медиа. Одним из первых мероприятий станет семинар «Особенности адаптации межнациональной тематики в повестку актуальных трендов в социальных сетях», спикером которого станет Екатерина Набатникова, замруководителя направления по развитию личных аккаунтов государственных и муниципальных служащих АНО «Диалог регионы».

В 13 часов состоится церемония награждения Республиканского конкурса по популяризации государственных языков РТ в Интернете. В торжестве примут участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и др.

В рамках параллельной программы запланированы лекции и воркшопы от блогеров, продюсеров и медиацентров Татарстана. Спикеры расскажут о трендах сферы и поделятся собственным опытом. Закрытие состоится в формате вечеринки, во время которой на сцене выступят Дышать, LOVEMEMORE, запланированы диджей-сеты и другие. Принять участие в фестивале можно по предварительной регистрации.