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Руководитель Татарской лиги: «КВН для многих людей стал жизнью»
Вклад советского и российского ведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова в развитие молодежи, телевидения, юмора в России неоценим. Такое мнение высказал руководитель Татарской лиги КВН РТ Рамиль Агдеев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
«Говорят, что жизнь — это игра. Здесь наоборот. Клуб веселых и находчивых для сотен, тысяч, миллионов молодых людей стал жизнью. В КВН появляются друзья, создаются семьи, благодаря КВНу многие участники находят себе работу, добиваются успеха. Александр Васильевич создал добрую, полезную и, самое главное, интересную игру. КВН действительно больше, чем просто игра, больше, чем просто телепередача. Это целое движение. Это, возможно природное явление», — уверен Агдеев.
Александр Масляков, по его словам, является примером преданности своему делу.
«Я с первого класса начал смотреть КВН. Вместе с мамой. Мама смеялась и я вместе с ней. Это было прекрасно. Я люблю КВН! КВН стал моей жизнью, моей профессией. Благодаря Александру Васильевичу! Вечная память», — заключил собеседник «Татар-информа».
Александр Масляков умер накануне, 8 сентября, на 83-м году жизни. Он был ведущим программы с 1964 по 1972 и с 1986 по 2022 год. Был отмечен рядом наград за вклад в развитие отечественного телевидения. В частности, Масляков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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