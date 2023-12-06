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Общество 6 декабря 2023 16:20

Руководитель студотрядов в РТ: Молодежь должна быть конкурентоспособна на рынке труда

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Важно, что в список публичных целей Минмолодежи Татарстана, выставленных на голосование, попало содействие трудовому воспитанию молодых людей и привлечение не менее 5 тыс. из них в временному трудоустройству. Сейчас особенно важно воспитывать уважение к труду и помогать становиться более конкурентоспособными. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

«Важнейшей нашей задачей является прививание студентам уважения к труду и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Благодаря студенческим отрядам молодой человек получает возможность трудиться на ведущих предприятиях региона и страны, возможность оплачиваемо проходить производственную практику и, в перспективе, получить на предприятии закрепленное за ним рабочее место, где его будут ждать после выпуска», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что любой участник студотрядов перед началом трудовой деятельности имеет право бесплатно пройти профессиональное обучение. Таким образом за время учебы студент может освоить сразу несколько профессий, что даст ему конкурентное преимущество в будущем.

Опрос по определению публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».

#Студенческие отряды #трудоустройство
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