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В Татарстане продолжается голосование за публичные цели шести министерств
В Республике Татарстан продолжается онлайн-голосование по выбору публичных целей и задач республиканских министерств на 2024 год. В нем уже приняли участие более 20 тыс. человек.
В проект включены шесть министерств: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, министерство по делам молодежи. Наибольший интерес на голосовании вызвали вопросы трудоустройства населения, временной занятости подростков, раннего выявления онкологических заболеваний, обеспечения отраслей здравоохранения и образования кадрами, сообщили в Общественной палате РТ.
В части молодежной политики жителей больше интересует летний отдых и оздоровление детей, в культуре – поддержка детских и молодежных театральных студий, организация экскурсий в различные музеи для школьников.
Татарстанцы также могут поддержать любые из сформированных экспертами задач или предложить свои инициативы.
Опрос продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».
Итогом публичного формирования целей и задач станет определение 5-7 приоритетов работы для каждого из министерств на 2024 год. Их исполнение будет проходить при общественном контроле со стороны экспертов и граждан – предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти о ходе реализации поставленных населением задач.
Результаты голосований и отчеты об исполнении выбранных задач публикуются на сайте проекта: https://publictasks.tatarstan.ru. Голосование за приоритеты министерств проводится ежегодно и позволяет органам власти планировать работу с учетом мнения граждан, а гражданам – ориентировать министерства на решение актуальных вопросов.
Инициатива по определению приоритетных направлений работы республиканских министерств и ведомств реализуется в Татарстане с 2018 года. Комментируя инициативу в рамках «Экспертного клуба», спикеры из Татарстана отметили, что подобная практика проведения голосования по определению приоритетных направлений – экзамен для власти.
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