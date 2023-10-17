Руководитель штаба «Планета Добра» рассказала, насколько бойцам в зоне СВО важны письма

Российским бойцам в зоне СВО очень важны письма, которые привозят им волонтеры. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщила руководитель штаба приема гуманитарной и волонтерской помощи «Планета Добра» Тансылу Хуснуллина.

«После поездки в зону СВО я начала абсолютно по-новому относиться к письмам. Когда мы приехали в один из госпиталей, мы общались с ребятами. Так получилось, что я стою за бойцом, а в руках у него письмо, которое мы вручали. На бумаге рисунок с солнцем, перечеркнутым танком и надписью мир. У здорового, сильного мужчины на глазах были слезы. В тот момент я поняла, насколько важны письма, эта поддержка в словах, рисунках. Если есть возможность, найдите, пожалуйста, время, чтобы написать письмо», - поделилась она.

При этом письмо может отправить любой желающий через гуманитарный штаб. По словам Хуснуллиной, это именно рисунки детей очень ждут бойцы на передовой.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.