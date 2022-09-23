Руководитель Союза журналистов Якутии: Желаем «Татмедиа» 150 лет процветания

Председатель Союза журналистов Республики Якутия, главный редактор парламентской газеты «Ил Тумэн» Мария Христофорова поздравила республиканское агентство «Татмедиа» с 15-летием. Поздравление она озвучила на XXVI форуме современной журналистики «Вся Россия — 2022», который сегодня стартовал в Сочи.

«Пусть „Татмедиа“ процветает не только пятнадцать лет, а еще 150 лет! Несмотря на то, что у вас очень молодой руководитель, я видела вас в деле. Как был организован приезд журналистов в Якутию, как был проведен форум. Мои вам респект и уважение», — сказала Мария Христофорова.

Она пожелала коллективу «Татмедиа» успехов и здоровья. «Большой армии татарских журналистов от нас наилучшие пожелания. Желаем, чтобы цифра дружила с бумагой», — сказала она, имея ввиду успешное сочетание в «Татмедиа» работы электронных и печатных СМИ.

«Чтобы было будущее у журналистики, чтобы был мир в наших домах», — резюмировала Мария Христофорова, вручив генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову памятный подарок — вазу.

Шамиль Садыков в свою очередь напомнил, что за последние два года с якутскими СМИ им подписаны уже три меморандума о сотрудничестве, и что между республиками налажены тесные связи. «Такое ощущение, что мы живем не за тысячу километров, а просто за рекой Агидель, совсем рядышком», — сказал Шамиль Садыков. «У меня в кабинете уже целая коллекция чоронов (якутский священный сосуд из бересты — прим Т-и.), наверняка именно поэтому „Татмедиа“ и процветает», — добавил руководитель агентства.

От татарских коллег-журналистов Шамиль Садыков подарил чак-чак, потому что «татар без чак-чака не бывает». К сладкому подарку он приложил книгу рецептов татарской кулинарии, выразив надежду, что в будущем жители Якутии тоже с удовольствием будут готовить это блюдо.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на форуме Шамиль Садыков презентует 10 новых проектов «Татмедиа».