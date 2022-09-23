Шамиль Садыков презентует 10 новых проектов «Татмедиа» на форуме в Сочи

26 сентября на полях Всероссийского форума современной журналистики «Вся Россия — 2022» выступит генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Он проведет лекцию «Опыт медиахолдинга в реализации социальных проектов».

«„Татмедиа“ — это крупнейший медиахолдинг России, один из самых передовых. Мы приехали показать свой опыт. У нас будет презентация 10 самых новых медиа, которые мы создали за последнее время, и которые безумно интересны всем остальным», — рассказал руководитель.

Гендиректор медиахолдинга подчеркнул, что «новые медиа — это будущее».

Также «Татмедиа» организует круглый стол «Роль национальных СМИ в сохранении языка и культуры народов России», который пройдет на площадках форума 26 сентября.

В программе — мастер-классы от представителей ведущих СМИ, дискуссии, обмен опытом. Сегодня заработает стенд «Татмедиа», на котором можно будет узнать об изданиях медиахолдинга и продегустировать продукцию татарстанских производителей.