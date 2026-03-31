Руководитель Росаккредитации вручил сертификаты «Халяль» трем татарстанским предприятиям

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач вместе с руководителем Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббясом Шляпошниковым вручил сертификаты о соответствии стандарту «Халяль» татарстанским предприятиям АО «Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат», ООО «ИТЛЕ-КИТЧЕН» и ООО «Чисто Фри».

Руководитель Росаккредитации также вручил свидетельство об аккредитации Комитету ДУМ РТ по стандарту «Халяль», который ранее прошел проверку на соответствие новому национальному стандарту ГОСТ Р 70402-2024. Напомним, Комитет ДУМ РТ является первым региональным органом сертификации, успешно прошедшим эту проверку.

ГОСТ Р 70402-2024 – это новый российский национальный стандарт, который устанавливает требования к органам по сертификации халяль и действует с 3 февраля текущего года. ГОСТ разработан с учетом международных стандартов в сфере халяль – Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества (OIC), а также базового международного стандарта ISO/IEC 17065.

Сегодня в Казани завершился XIV Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел, организованный Всемирным конгрессом татар.